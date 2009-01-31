Граббер: анализатор сайтов

В виде класса на PHP5, с сохранением данных в MySQL

На входе в текстовое поле 1 или более URL проектов для анализа (разделение по строчно)

каждый URL анализируется на предмет кол-ва внешних ссылок, которые есть на каждой странице (данные записываются по каждой странице), а также на сайте в целом.

В итоге для каждого проекта выводится:

- всего внешних ссылок \ страниц на сайте

- среднее кол-во внешних ссылок на странице

- максимальное кол-во внешних ссылок на странице (адрес страницы)

- минимальное кол-во внешних ссылок на странице (адрес страницы)

- кол-во внешних ссылок на главной

- дата регистрации домена

- ip домена

по проекту можно открыть подробную аналогичную информацию по каждой странице (сколько всего ссылок на каждой странице).

- запуск из крона.

Сводный график кол-ва ссылок на введенных в анализ проектах.

Сохранение результатов в БД, для возможности последующих просмотров (если вводятся новые урлы – проверка, на существование в бд, для оптимизации хранения данных, их минимизации).

Конечный вид скрипта:

класс

sql-дамб для подключения

шаблоны (лучше smarty)

======>>>Предложения просьба отправлять на ICQ: 446430822. Здесь не смотрю.