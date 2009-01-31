Необходим дополнительный модуль поиска для DLE

Параметры поиска будут задаваться прямо в запросе, например http://site.ru/category/city/Москва и на страницу должны вывестись все новости из определенной категории (она будет одна и искать нужно будет только в ней) где в дополнительных полях встречается переданное слово Москва.

Подробнее в приложенном ТЗ.

Жду цену и сроки.

Оставляйте предложения только после ознакомления с ТЗ.