Дополнительный модуль поиска для DLE

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок284 просмотра
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Необходим дополнительный модуль поиска для DLE

Параметры поиска будут задаваться прямо в запросе, например http://site.ru/category/city/Москва и на страницу должны вывестись все новости из определенной категории (она будет одна и искать нужно будет только в ней) где в дополнительных полях встречается переданное слово Москва.

Подробнее в приложенном ТЗ.

Жду цену и сроки.

Оставляйте предложения только после ознакомления с ТЗ.

15 лет назад
Defin
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
henry_rollins
Rollins 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
15 лет назад
$50
2 дня
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