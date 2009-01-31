Разработка функционала согласно требованиям (PHP)

Ввод - вывод WM. Пример wmchange.in.ua

* БЕЗ ДИЗАЙНА

Условия:

* Расчет суммы согласно курса (калькулятор)

* Дублирование параметров сделки на имейл.

* Автоматическое зачисление WM на счет (Стандартно с WM-кошелька клиента на WM-кошелек обменника)

Для начала все по минимуму (стоимость в том числе) с последующим обгрейдом и перспективой доработки других моих проектов.

P.S. Данный заказ можно сделать за сутки (для профи) - я не гоню в сроках. Желающих увеличить сумму - прошу не беспокоиться, не жадничать, а назвать свою реальную сумму (до 100). Нужны исполнители с последующей стабильной занятостью. (1 заказ в 30-45 дней).