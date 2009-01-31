Нужно спарсить информацию с несколько сайтов ( 8 интернет – магазинов),затем вставить ее в интернет-магазин Web Asys Shop Scropt. Информация в виде текста, таблиц и картинок. Интересующая информация: все товары по категориям, которые продаются в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка функционала согласно требованиям (PHP)
Ввод - вывод WM. Пример wmchange.in.ua
* БЕЗ ДИЗАЙНА
Условия:
* Расчет суммы согласно курса (калькулятор)
* Дублирование параметров сделки на имейл.
* Автоматическое зачисление WM на счет (Стандартно с WM-кошелька клиента на WM-кошелек обменника)
Для начала все по минимуму (стоимость в том числе) с последующим обгрейдом и перспективой доработки других моих проектов.
P.S. Данный заказ можно сделать за сутки (для профи) - я не гоню в сроках. Желающих увеличить сумму - прошу не беспокоиться, не жадничать, а назвать свою реальную сумму (до 100). Нужны исполнители с последующей стабильной занятостью. (1 заказ в 30-45 дней).
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