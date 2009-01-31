Нужно спарсить информацию с несколько сайтов ( 8 интернет – магазинов),затем вставить ее в интернет-магазин Web Asys Shop Scropt. Информация в виде текста, таблиц и картинок.

Интересующая информация: все товары по категориям, которые продаются в интернет-магазине:

а. название товара, торговая марка, модель – ( например: Холодильник AEG S 70355 KG ).

б. изображение товара (как видно и в увеличенном виде)

в. описание товара ( характеристики, описание, обзор )

г. все статьи из раздела «Выбор товара» и «Статьи»

В Ваших предложениях обязательно указывайте стоимость, сроки, информацию о себе и примеры Ваших работ.