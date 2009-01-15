Valvasilenko

Валентина Василенко Valvasilenko

 
48 лет
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужно спарсить информацию с несколько сайтов

    $150

    Нужно спарсить информацию с несколько сайтов ( 8 интернет – магазинов),затем вставить ее в интернет-магазин Web Asys Shop Scropt. Информация в виде текста, таблиц и картинок. Интересующая информация: все товары по категориям, которые продаются в ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доделать дизайн для Shop-Script WebAsyst

    $50

    Есть нарисованный,готовый на 90% дизайн. Есть шаблон интернет-магазина Shop-Script WebAsyst.Требуется видоизменить дизайн шаблона Shop-Script WebAsyst до вида нарисованного дизайна. Требуется также изменить порядок рассположения товаров и информации в ячейках,грубо говоря – поменять местами.

    Webasyst
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка готового шаблона и установка

    Необходимо доработать готовый шаблон Shop-Script WebAsyst и установить его. Есть схематичный вид интересующей информации и ее расположения на главной страничке интернет- магазина. Важно, чтобы все нарисованные «кнопки» присутствовали на страничке и находились ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать граббер,сграбить информацию

    Необходимо разработать граббер и сграббить информацию (текстовую и картинки) с нескольких интернет-магазинов (более детально в процессе работы) и поставить ее на наш интернет- магазин Web Asys Shop Scropt . Интересующая информация: все товары по категориям, ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад