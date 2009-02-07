Flash-анимация для сайта

$100
Веб-программированиеЗавершен26 заявок372 просмотра
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Нужно сделать Flash-анимацию для сайта свадебного салона yana-valency.com.ua.

1. Анимировать сплеш-страницу. Появление короны, логотипа, мерцание света на короне.

2. Главная страница: мерцание короны на голове у невесты.

3. Сделать свечение обручальных колец в хедере на главной и внутренних страницах сайта.

Цена указана без учета верстки.

Обязательно указывайте свою цену и ссылку на flash-портфолио. Исполнитель будет выбран по соотношению цена/качество.

15 лет назад
dimir
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
VVladimirP
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад
$40
3 дня
Спасибо Владимиру. Работа выполнена прекрасно, учтены все пожелания и доработки. И тоже, что немаловажно, Владимир не мучал с вопросами предоплаты.
Хороший заказчик. Четкие задания, своевременная оплата. Буду рад с ним сотрудничать и в дальнейшем. Рекомендую.
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