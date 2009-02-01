Приватный проект для Виталика Котяка

$100
Веб-программированиеЗавершен3 заявки140 просмотров
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Приватный проект для Виталика Котяка

15 лет назад
777-300ER
37 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
58 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
v_kotyak
Виталий 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней
Очень доволен работой этого человека. Всегда на связи, хорошее исполнение. Спасибо за работу.
Отличный заказчик, приятно с ним работать. Оплата в срок. Никуда не пропадает, всегда на связи, за свои слова отвечает.Cпасибо за сотрудничество, надеюсь продолжить его и впредь. Всем рекомендую!