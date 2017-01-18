Добрый нужен программер [php (самое главное) желательно еще ява скрипт + дополнительные] опыт работы: от 2 лет Надо будет писать applications для сайта facebook.com http://developers.new.facebook.com/?ref=pf - вот тут можно прочитать про это платформу. на изучение уйдет максимум 6 ...
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Задача:
необходим сбор ссылок по запросам на гугл мэпс
запросы:
web студия петербург
разработка сайтов петербург
создание сайтов петербург
раскрутка сайтов петербург
интернет студия петербург
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