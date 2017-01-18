Сбор ссылок по запросам на гугл мэпс

$100
Веб-программированиеЗавершен7 заявок200 просмотров
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Задача:

необходим сбор ссылок по запросам на гугл мэпс

запросы:

web студия петербург

разработка сайтов петербург

создание сайтов петербург

раскрутка сайтов петербург

интернет студия петербург

15 лет назад
kyrkunov
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
mazurok
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$85
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С заказчиком приятно работать. Четкая постановка задачи, оплата, - все без проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!