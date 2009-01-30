Добрый

нужен программер [php (самое главное) желательно еще ява скрипт + дополнительные]

опыт работы: от 2 лет

Надо будет писать applications для сайта facebook.com

http://developers.new.facebook.com/?ref=pf - вот тут можно прочитать про это платформу. на изучение уйдет максимум 6 часов.

Интересует постоянка. Серьезный человек нужен.

Работа минимум на 5 часов в день.

прежде чем что-то написать советую прочитать все 2 раза.

спасибо