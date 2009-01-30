Доработать парсер XML

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок227 просмотров
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Требуется доработать уже готовый парсер товаров интернет магазина.

Магазин куда загружаются товары на phpshop

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15 лет назад
vint495
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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