Аналог мини-SAPE.

ТЗ:

• Система управления проектом

1. Вход происходит по логину и паролю

Защита капчей.

Возможность выслать пароль на mail.

2. Возможность добавления\удаления площадки.

Отдельная статистика для каждой площадки.

3. Проверка на установку кода на площадки с последующим оповещением ( статистикой).

Возможность проверки различных площадок в разное время ( ручная установка времени и площадки)

4. Загрузка txt с последующим автоматическим размещением ссылок находящихся внутри файла на площадки где установлен код.

К каждому загружаему txt прикрепляется свой номер и возможность добавления комментария для упрощения дальнейшего управления им. ( приостановить\ восстановить)

Txt привязывается к площадке ( с возможностью замены его)

Оформление txt для автоматического размещения ссылок на площадки.

код ссылки

код ссылки

код ссылки

5. Ссылки полностью динамические.

Берутся рандомно из txt файла ( в любом порядке)

6. Размещение до 5 ссылок на странице.

Запрет на дублирование ссылок.

• Площадка

1. Размещение кода в футере.

Требования к Фрилансерам:

1) Регистрация в системе от 6 месяцев.

2) Отзывы

3) Портфолио

4) Знания и работа с системой SAPE

5) Знания PHP

Срок на исполнение до 15 дней.

Полная отчетность о проделаной работе по дням.

Задаток в размере 100$.

Варианты от фрилансеров, которые не соответствуют требованиям - рассматриваться не будут!