Убрать порно баннер и причину взлома

Веб-программированиеЗавершен9 заявок434 просмотра
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Взломан сайт на движке ДЛЕ, повешен порно баннер.

Нужен человек, способный убрать баннер и устранить причину взлома.

Прошу обращаться опытных с репутацией и положительными отзывами.

15 лет назад
business-i
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
SergeyBoiko
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отлично справился с заданием. Молодец. Рекомендую. Быстро и точно.
Положительный во всех отношениях заказчик. Прятный в общении, платежеспособен. Буду рад дальнейщему сотрудничеству в сети.