Убрать порно баннер и причину взлома

Нужно написать, а точнее дописать модуль по работе с смс биллингом mobilmoney.ru. Модуль почти готов нужно доделать несколько фукций. 1. Спрятать прямые ссылки на скачивание. Ссылка должна генерироваться и действовать оплаченное время либо если пользователь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Взломан сайт на движке ДЛЕ, повешен порно баннер.
Нужен человек, способный убрать баннер и устранить причину взлома.
Прошу обращаться опытных с репутацией и положительными отзывами.
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