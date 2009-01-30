Смс скрипт для удаления проданых номеров с сайта

Веб-программированиеЗавершен12 заявок197 просмотров
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Доброго времени суток! Вобщем нужен человек, который возьмется за написания скрипта для сайта, по продажам номеров icq. Смысл в том, чтоб после того, как человек купил icq за смс, номер автоматически удалялся с базы, ну и соответственно со страницы сайта. Жду Ваших предложений, цена за данный скрипт договрная.

15 лет назад
b0ysE
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
sadsanta
Кирилл 
86 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Кирилл выполнил поставленную задачу на все 100%. Сделал всё в сроки, как и договаривались, помог где я чего-то не знал, за что ему большое спасибо ;) Удачи!