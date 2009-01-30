Смс скрипт для удаления проданых номеров с сайта

Доброго времени суток! Вобщем нужен человек, который возьмется за написания скрипта для сайта, по продажам номеров icq. Смысл в том, чтоб после того, как человек купил icq за смс, номер автоматически удалялся с базы, ну и соответственно со страницы сайта. Жду Ваших предложений, цена за данный скрипт договрная.