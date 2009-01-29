Модуль для DataLife Engine (SMS-Billing)

Нужно написать, а точнее дописать модуль по работе с смс биллингом mobilmoney.ru. Модуль почти готов нужно доделать несколько фукций.

1. Спрятать прямые ссылки на скачивание. Ссылка должна генерироваться и действовать оплаченное время либо если пользователь купил длительный ключ ему выдается каждый раз новая ссылка и действует эта ссылка допустим 24 часа.

2. Вместо скрытого текста переход на страницу закачки с выбором оператора и полем для ввода пароля или ВИП-Ключа. Система ключей работает, просто нужно протестировать насколько корректно.

3. Несколько вариантов скачивания. а) скачивание за смс. б) скачивание за вип-ключ. в) скачивание определенной группе пользователей на сайте, например создать группу вип. г) скачивание гостями (без регистрации за смс или после покупку вип-ключа)

Повторюсь еще раз, скрипт DataLife Engine. Модуль который есть сейчас предоставлю исполнителю. Предлагайте ваши цены и сроки. Также отвечу на ваши вопросы.

Цены и сроки пожалуйста пишите сдесь.