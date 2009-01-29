Модуль для DataLife Engine (SMS-Billing)

Добрый день, Периодически возникает 403 ошибка и сайт не доступен. Помогите решить эту проблему а также необходимо проверить сайт на уязвимость, посмотреть еще ошибки. Спектр работ разнообразный: перенести сайт на новый хостинг, установить статистику(желательно cnstats), ускорить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать, а точнее дописать модуль по работе с смс биллингом mobilmoney.ru. Модуль почти готов нужно доделать несколько фукций.
1. Спрятать прямые ссылки на скачивание. Ссылка должна генерироваться и действовать оплаченное время либо если пользователь купил длительный ключ ему выдается каждый раз новая ссылка и действует эта ссылка допустим 24 часа.
2. Вместо скрытого текста переход на страницу закачки с выбором оператора и полем для ввода пароля или ВИП-Ключа. Система ключей работает, просто нужно протестировать насколько корректно.
3. Несколько вариантов скачивания. а) скачивание за смс. б) скачивание за вип-ключ. в) скачивание определенной группе пользователей на сайте, например создать группу вип. г) скачивание гостями (без регистрации за смс или после покупку вип-ключа)
Повторюсь еще раз, скрипт DataLife Engine. Модуль который есть сейчас предоставлю исполнителю. Предлагайте ваши цены и сроки. Также отвечу на ваши вопросы.
Цены и сроки пожалуйста пишите сдесь.
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется обновить версию магазина,посмотреть какие новые функции можно добавить,установить несколько модулей,некоторые написать самому. Что нужно: 1. с регистрацией или без должны все атрибуты быть а то без регситрации заказ приходит ни размера ни фига.. 2. возможность посмотреть данные ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сайт на cms dle. требуется поставить флэшь шапку.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Для разработки модуля в одной программер нужен человек со знанием PHP работы на 1 час потом буду давать работу постоянно если сработаемсяВеб-программирование18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется создать скрипт для размещения комментариев в блогах LiveJournal и т.п. Срочно. Подробности в личку. С выполнившим успешно задание возможно долгосрочное сотрудничество по другим проектам.Закрыт15 лет назад
Здравствуйте, нужен виртуальный браузер (с возможностью работать через прокси) Суть: Клиент сидит во внутренней сети. весь доступ закрыт(кроме внутреннего сайта) Заходит на внутренний сайт - видит информ страницу и здесь же миниброузер через который может серфить.(этот минибраузер отправляет ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется написать граббер блогов, который грабил бы информацию из блогов (посты, комменты) в базу данных и генератор (постер) в блоги, который создает фактически копию блога. ТЗ по запросу. Разработка php + sql От Вас сроки выполнения. С ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
Все кто способен написать парсер контента ДЛЕ сайтов отпишитесь по цене, далее обговорим все подробности в ICQ!Завершен15 лет назад
На битрикс парсер написать т3 в приложениеВеб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется подработать скрипты магазина Webasyst (бывший Shop-Script) под определённые требования. Требуется для сайта telespektakli.ru/webasyst сделать так, чтобы при оформлении заказа (основная валюта сайта - "количество дисков") итоговая цена округлялась до целого числа дисков в большую сторону ...Завершен15 лет назад