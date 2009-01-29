Обновление магазина ecommerce

Добрый день, Периодически возникает 403 ошибка и сайт не доступен. Помогите решить эту проблему а также необходимо проверить сайт на уязвимость, посмотреть еще ошибки. Спектр работ разнообразный: перенести сайт на новый хостинг, установить статистику(желательно cnstats), ускорить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется обновить версию магазина,посмотреть какие новые функции можно добавить,установить несколько модулей,некоторые написать самому.
Что нужно:
1. с регистрацией или без должны все атрибуты быть а то без регситрации заказ приходит ни размера ни фига..
2. возможность посмотреть данные для оплаты даже после оформления счета, т.е. чтоб клиенту был доступен свой заказ для просмотра вт.ч. и вариантов оплаты доставки
3. нужно привязать Грузовозофф к списку городов куда доставляют они, остальным предлагать илди ЕМС почта россии или другой вариант по согласованию ( ПЕК, Деловые линии, Нева экспрес и т.д.) стоимость доставки должна выставлятся после согласовки и чел должен распечтатать счет после согласовки доставки
4. должан быть возможность админу помимо отправки уведомления клиенту об сотсоянии заказа делать отправку счета ( вариант оплаты)
5. безналичную оплату добавить..( а лучше сделать вариант выставление счета по запросу..)
6. быстрое добавление товаров ( чтобы все атрибуты не светились а или по вызову или потом отедльно редачить)
7. при поступлении заказа лучше если можно будет можно галочкой одобрить по пунктам 12345.. и тд, а то чего нет отметить нет в наличии и вариант замены ( ТИПА КЛИЕНТУ СРАЗУ ССЫЛКУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР)
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