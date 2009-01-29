Flesh-браузер с поддержкой proxy (или альтернатив)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки150 просмотров
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Здравствуйте, нужен виртуальный браузер (с возможностью работать через прокси)

Суть:

Клиент сидит во внутренней сети. весь доступ закрыт(кроме внутреннего сайта)

Заходит на внутренний сайт - видит информ страницу и здесь же миниброузер через который может серфить.(этот минибраузер отправляет все запросы через внутренний прокси)

Интересуют возможные реализации, цены и сроки.

15 лет назад
rebini4e
Yuriy Rebenok 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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