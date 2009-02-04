Требуется подработать скрипты магазина Shop-Script

Требуется подработать скрипты магазина Webasyst (бывший Shop-Script) под определённые требования.

Требуется для сайта telespektakli.ru/webasyst сделать так, чтобы при оформлении заказа (основная валюта сайта - "количество дисков") итоговая цена округлялась до целого числа дисков в большую сторону и конвертировалась в рубли.

Пример можно посмотреть на: telespektakli.ru - это рабочий магазин, нужно сделать так же, только на новом движке.