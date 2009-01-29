Парсинг

$100
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок223 просмотра
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Нужна спарсеная база московских фирм с сайта yell.ru

База должна быть в формате mysql и содержать строки: номер фирмы(любой уникальный), название фирмы, адрес (без названия города и индекса), телефон, метро, название рубрик(-и) в которых находится фирма.

15 лет назад
continenta
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад