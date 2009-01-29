Нужна точно такая же флеш галерея как здесь: http://www.simonhoegsberg.com/we_are_all_gonna_die/slider.html Что нужно: Фаил fla, чтобы менять размер фотографии и размер привью. Файл xml, который будет привязан к галерее, где в ручную будут прописываться пути на привью и фото. Все выше ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна спарсеная база московских фирм с сайта yell.ru
База должна быть в формате mysql и содержать строки: номер фирмы(любой уникальный), название фирмы, адрес (без названия города и индекса), телефон, метро, название рубрик(-и) в которых находится фирма.
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