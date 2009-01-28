Настроить и кое что переделать на oscommerce

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно кое что настроить - переделать - поправить - добавить в движке oscommerce. Нужен хорошо разбирающийся в нем спец.

15 лет назад
satellitpro
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка серверной части

    Необходим программист для написания скриптов или серверной части. Очень желательно php. Краткий функционал. - Реализация смс доступа к закрытой области сайта. - Автоматический прием оплаты через MoneyBookers, WebMoney, E-gold, Yandex.Deньги, RuPay, E-passporte и другие системы платежей с приоритетом ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль

    $20

    Нужно написать модуль для oscommerce vam sts Модуль для работы с курсами валюты. 1. Разные валюты для разных категорий товаров. 2. Разный курс валют для разных категорий товаров. 3. Сумму по курсу не зависимо от категории ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать модуль "Контакты" в Joomla

    $10

    Необходимо сделать небольшой модуль, вернее он даже есть готовый, работающий на версии 1.0.* необходимо, чтобы огн заработал в версии 1.5.8. Для профи дел на 15 минут. icq: 221767. Сделать необходимо прямо сейчас

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Электронный школьный дневник компонент joomla

    $125

    Исполнитель найден. 1. Админка: 1.1. Админ может создавать классы, предметы, учеников, родителей и учителей (записи в базе связанные с аккаунтами) 1.2. Необходима возможность создания различных видов оценок (контрольная, итоговая, семестровая, четверная, годовая и т.д...), чтобы при вводе оценок ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Прикрутить модуль смены языка (Joomla)

    Версия 1.0.15 Есть русская версия сайта Есть полный перевод (вернее будет через 1-2 дня) Надо сделать кнопочку в меню или любом другом но удобном месте RU-ENG Ну и чтобы в админке возможность на том и на том ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется Джумла-ампутатор

    Есть сайт с шаблоном Extremities 2 February 06 RocketTheme Template Задача: убрать все лишнее, включая навороты с текстом, не задев ядро.. оформление бэкгр должно быть как на варианте green Ваши предложения? Оплата WMR.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад