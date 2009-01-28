Требуется Джумла-ампутатор

Веб-программированиеЗавершен6 заявок199 просмотров
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Есть сайт с шаблоном Extremities 2 February 06 RocketTheme Template

Задача: убрать все лишнее, включая навороты с текстом, не задев ядро..

оформление бэкгр должно быть как на варианте green

Ваши предложения? Оплата WMR.

15 лет назад
freelanca
Дикой 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Areks
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов(-1)
15 лет назад
$30
1 день
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