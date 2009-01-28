Скрипт-парсер для WebAsyst Shop-Script и Я.Маркет

Необходимо написать скрипт для Webasyst Shop-Script, который умеет парсить данные с Яндекс.Маркет.

Суть работы скрипта:

Я указываю точную ссылку на товар (или сразу несколкьо ссылок), например, http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91148&modelid=1584075

Указываю из какой категории в магазине этот товар.

Нажимаю Ок и скрипт должен записать в базу данных магазина все характеристики товара из Яндекс.Маркета из раздела «все характеристики» и скопировать все фотки.