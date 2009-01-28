Скрипт-парсер для WebAsyst Shop-Script и Я.Маркет

Добрый день! Необходимо скопировать всю базу гостинниц с сайта www.zabroniryi.ru один в один и также по разделам. На выходе скрипт с этой базой, который представляет как и на сайте примере каталог вида страна - город - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать скрипт для Webasyst Shop-Script, который умеет парсить данные с Яндекс.Маркет.
Суть работы скрипта:
Я указываю точную ссылку на товар (или сразу несколкьо ссылок), например, http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91148&modelid=1584075
Указываю из какой категории в магазине этот товар.
Нажимаю Ок и скрипт должен записать в базу данных магазина все характеристики товара из Яндекс.Маркета из раздела «все характеристики» и скопировать все фотки.
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