Апгрейд форума yabb

Дано: форум на движке yaBB 2.1 с множеством

Задача: сделать апгрейд до последней версии

Условия: сохранить посты, категории, форумы, юзеры и пр. что было в оригинале

От вас нужно только две вещи:

1. Знание PERL

2. Знание yaBB

Варианты оплаты: СБС как предоплата или ЯД, WMR, PayPal как оплата по факту.

Если вы считаете, что работа стоит больше, то вы должны указать свою цену, предварительно и четко обосновав ее.