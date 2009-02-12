Нужно сделать бегущую полосу из лого

Есть фон, на нем нужно разместить бегущие с права на лево логотипы марок авто.

Скорость прокрутки должна быть не большая чтоб не отвлекало глаз, прокрутка лого должна быть в цикле. Т.е. крутить безконечно. с первой по последнюю. Я не эксперт во флеше, но лучше сделать так чтоб все лого подгружались с помощью xml с одной папки. Лого просто картинки не ссылки.

Желательно вместе с каждым ответом оставлять номер аськи, указывать стоимость и сроки.

Мне в личку и по аське лучше не писать.

Приложение 1 Набор логотипов (их нужно обработать т.е. убрать лишнее, убрать надписи и картинки возле лого. Лого нужны чистые, т.е. шильдики без подписей.) Оставить подпись только в лого № 2,7,8,10 так как они сами по себе очень маленький.

Приложение 2 Ориентировочный пример как должно выглядеть, лого скорей всего лучше меньше сделать.

Приложение 3 Оригинальный фон (полоса) на которой нужно сделать бегущие лого