Нужно сделать бегущую полосу из лого

Веб-программированиеЗавершен20 заявок331 просмотр
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Есть фон, на нем нужно разместить бегущие с права на лево логотипы марок авто.

Скорость прокрутки должна быть не большая чтоб не отвлекало глаз, прокрутка лого должна быть в цикле. Т.е. крутить безконечно. с первой по последнюю. Я не эксперт во флеше, но лучше сделать так чтоб все лого подгружались с помощью xml с одной папки. Лого просто картинки не ссылки.

Желательно вместе с каждым ответом оставлять номер аськи, указывать стоимость и сроки.

Мне в личку и по аське лучше не писать.

Приложение 1 Набор логотипов (их нужно обработать т.е. убрать лишнее, убрать надписи и картинки возле лого. Лого нужны чистые, т.е. шильдики без подписей.) Оставить подпись только в лого № 2,7,8,10 так как они сами по себе очень маленький.

Приложение 2 Ориентировочный пример как должно выглядеть, лого скорей всего лучше меньше сделать.

Приложение 3 Оригинальный фон (полоса) на которой нужно сделать бегущие лого

15 лет назад
sserbin
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
nk_ua
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Лучший флеш испонитель, которого я встретил здесь. Все качественно быстро и не дорого. Мой заказ хоть и был небольшой, зато можно было сразу проверить уровень данного исполнителя. Мне все очень понравилось. Советую !
Замечательный заказчик. Задача была поставлена чётко. Оплата - вовремя. Рекомендую
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