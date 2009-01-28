Прикрутить готовую CMS на ASP.

Можно работать с любой админкой на ASP. Важно посмотреть админку и как она работает...

Требуется разработка администраторской консоли, редактирование контента... необходимо реализовать на ASP.

Предложения нужны с примерами. Ссылками на готовый проект: админку и сайт, можно в тестовый режим.