Требуется доработка сайта

Собственно сам сайт www.imola.ru

используется PHP+Smarty+MySQL

1. нужно реализовать модуль "вопрос ответ" бэк-энд и фронт-энд (без замедренностей в самом примитивном виде)

2. Внизу каждой страницы в подвале во фразе "Официальный дилер Chrysler, Jeep, Dodge компания "Имола" сделать названия марок ссылками на соответсвующие прайс-листы (данные разделы в количестве 3 шт соотвественно присутсвуют на сайте)

3. на главной и при переходе к марке автомобиля есть блок "МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОМОБИЛЕЙ CHRYSLER, JEEP, DODGE ", внутри логотипы трех марок, нужно чтобы они так же ссылались на соответсвующие прайс-листы

4. при переходе к модельному ряду по любой марке в верхней части появляется три закладки для быстрого перехода к моедльному ряду другой марки. точно такие же закладки нужно поставить на страницах с прайслистами для быстрого перехода к прайс-листам других марок