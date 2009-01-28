Требуется доработка сайта

Нужен скрипт на ASP (не ASP.NET) скрипт должен рандомно брать строку из файла(путь до файла абсолютный) и выдавать на экран
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно сам сайт www.imola.ru
используется PHP+Smarty+MySQL
1. нужно реализовать модуль "вопрос ответ" бэк-энд и фронт-энд (без замедренностей в самом примитивном виде)
2. Внизу каждой страницы в подвале во фразе "Официальный дилер Chrysler, Jeep, Dodge компания "Имола" сделать названия марок ссылками на соответсвующие прайс-листы (данные разделы в количестве 3 шт соотвественно присутсвуют на сайте)
3. на главной и при переходе к марке автомобиля есть блок "МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОМОБИЛЕЙ CHRYSLER, JEEP, DODGE ", внутри логотипы трех марок, нужно чтобы они так же ссылались на соответсвующие прайс-листы
4. при переходе к модельному ряду по любой марке в верхней части появляется три закладки для быстрого перехода к моедльному ряду другой марки. точно такие же закладки нужно поставить на страницах с прайслистами для быстрого перехода к прайс-листам других марок
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