Нужно написать файлообменник

Задача следующая:

Загрузка от неавторизованного пользователя не нужна, для закачки с аккаунта надо будет сделать несколько видов закачек, по http,по ftp, и возможность загрузки с удалённого сервера по url.

Возможность создавать папки и перемещать файлы по папкам. Возможность загрузки в определённую папку для всех видов закачек...

Админпанель для управления пользователями и их файлами.

Возможность работы с несколькими серверами

Распределение нагрузки на несколько серверов

Язык - php

Более подробное ТЗ в icq, оставляйте ссылки на портфолио, приблизительные цены, сроки и контакты.

Вебмастерам-одиночкам просьба не писать, одному в сжатые сроки такой проект неосилить