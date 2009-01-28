Доработки PHP сайта

Добрый вечер,

Второй проект:

www.fotolab.by

Необходимо сделать следующее:

1. Нужно что бы на главной список разделов товаров (БЛОК У нас можно купить ) был в 7 строк, 7 строк занимают как раз столько, сколько мы имеем размер картинки товара по вертикали. ссылку "посмотреть полный список" надо убрать.

2. Список услуг на главной тоже должен быть ограничен девятью (9)

3. Стурктура КАТЛОГа немного надо модернизировать. Структура каталога товаров должна быть двух уровневой, а именно:

-категория ( с возможность внесения товара, т.к. очень часто категорию невозможно поделить на подкатегории или просто в этом нет необходимости).

- и соответственно подкатегория, где будут товары

При нажатии на категорию товара должно произойти следующее:

-если имеется список подкатегорий - выпасть сам список (как и сейчас) и товары в поле товаров, случайным образом, из всех разделов, в количестве на ваше усмотрение, внизу списка товаров ссылки на следующие страницы, если они не поместились все на одной.

-если подкатегорий нет, то просто список товаров, тоже НЕ бесконечным списком.

Стучите в аську: 200042077.

Прошу не беспокоить менеджеров и крупные студии.

Оплата по факту, WMZ, сразу по выполнению. Пользователям с историей возможна предоплата.

p/s/ сроки критичные. День-два не устраивают, нужен человек готовый сразу приняться за работу