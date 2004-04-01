Прикрепить сайт к cms

Задача - Прикрепить ГОТОВЫЙ сайт по продаже мультимедиа контента (mp3) к cms.

В данный момент сайт "голый", работает без cms на одних скриптах.

Прочитать о том, как создавался сайт можно тут -

(http://www.esker.ru/index.php?dn=news&to=art&id=15)

Необходимы модули - Многоуровневая регистрация пользователей.

"Новости" с возможностью создания разделов и подразделов.

"Тексты песен" с возможностью сделать побуквенные категории

"почтовые формы"

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