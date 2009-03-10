Корректировка скрипта (граббер) iaai.com

Корректировка скрипта(граббер) аукциона manheim.com всвязи с изменением данных в коде HTML http://powersearch2.manheim.com/powersearch
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Корректировка скрипта(граббер) всвязи с изменением данных в коде HTML.
Нужно корректировать форму поиска https://www.iaai.com/Vehicles/VehicleSearch.aspx,затем список лотов (с переходами по страницам) с раскрытием деталей на нашем сайте.
При выборе типа/производителя/модели используется аякс, мы бы хотели что бы они также были динамическими.
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