Админка на ASP!

Необходимо создать карту метро москвы с небольшой анимацией показывающей местоположение офисов продаж. С возможностью самостоятельно добавлять-убирать офисы. Пример на сайте: gdenasnet.ru/contacts.php#moscow Может у кого то готовое есть уже.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализовать на ASP админку для сайта (редактор контента).
Пример админки : test2.ua.kharkov.ua/admin.. (логин-admin; пароль- gorstr7).
От Вас сроки и стоимость, все вопросы пишите в асю: 388-439-974!!
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