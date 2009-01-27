Нужно написать программу, которая будет информацию из данного справочника сохранять в эксель-фаил в требуемом виде.
Создание скрипта тематической доски объявлений
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Здравствуйте. нужен аналог скрипта доски объявлений рalki.ru (вводите вручную в браузере пожалуйста- русские буквы). И установка 8-10 досок по различным тематикам.
Что требуется
1. Редактирование разделов доски, шаблона вывода.
2. Возможность регистрации фирмы, добавления объявлений
3. Грамотный вывод объявлений, оптимизированный под поисковики
3. Добавление прайс листов
4. Модерация объявлений и фирм
5. Возможность добавления баз (спаршенных с других досок)
6. Начальное наполнение-тот же парсинг, либо ваши базы
7. Обсуждается в процессе работы
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