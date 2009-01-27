Создание скрипта тематической доски объявлений

$1000
Веб-программированиеЗакрыт18 заявок267 просмотров
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Здравствуйте. нужен аналог скрипта доски объявлений рalki.ru (вводите вручную в браузере пожалуйста- русские буквы). И установка 8-10 досок по различным тематикам.

Что требуется

1. Редактирование разделов доски, шаблона вывода.

2. Возможность регистрации фирмы, добавления объявлений

3. Грамотный вывод объявлений, оптимизированный под поисковики

3. Добавление прайс листов

4. Модерация объявлений и фирм

5. Возможность добавления баз (спаршенных с других досок)

6. Начальное наполнение-тот же парсинг, либо ваши базы

7. Обсуждается в процессе работы

15 лет назад
sb1982
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад