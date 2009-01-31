Сделать капчу для доски объявлений Jozefina

Веб-программированиеЗавершен3 заявки141 просмотр
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Сделать капчу для доски объявлений Jozefina. Движок perl

15 лет назад
dosh77
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
PerlCoder
Дмитрий 
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад
$20
1 день
Сделано все четко и быстро. Причем в двух рабочих вариантах, для разных хостингов. Хороший прогер. Свое дело знает.
Четкое ТЗ, быстрая оплата. Приятно было работать.