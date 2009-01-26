Помочь создать вебинтерфейс

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки176 просмотров
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Добрый день! Нужно помочь программисту создать вебинтерфейс интернет-магазина. Обращаться с разумными предложениями и минимальным сроком. Особых претензий к дизайну не предъявляем.

15 лет назад
Evgenyj
51 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад