Выезд по Москве для знающих web-сервер.

Требуется программист для нестандартного проекта. опыт написания проектов с распараллеливанием работы и оптимизацией работы с базой данных будет преимуществом. идеальным вариантом будет Ваше предложение в виде указания пары работ нестандартных (показательных) в цену вписать стоимость дня ...
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Здравствуйте!
Нужен Москвич, который скачает архив с страничками html (там скрипт с каталогом), поедет по адресу в одну организацию, поставит Denwer или другой сервер, зальет на их комп сайт-каталог и выведет иконку на рабочий стол с bat файлом автоматического запуска Dеnwer-а и открытия странички каталога. Думаю работы в офисе минут на 30, с учетом, что объяснить придется как нажимать на кнопку.
Оплата по webmoney после подтверждения удачности визита.
Сделать это надо во вторник с утра, предварительно созвонившись с компаний.
Пишите, уверенные в себе, на icq 201610
P.S. есть потребность залить дамп 4гб размером в Мускул, что потребует немного более глубоких знаний Денвера + особенность скрипта, а именно приобразование имен из длинных в стандартные, что Денвер помоему с трудом понимает. Вобщем, требуется знать Денвер немного более глубже чем простое использование или уметь поставить стандартный сервер.
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