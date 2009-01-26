Выезд по Москве для знающих web-сервер.

Здравствуйте!

Нужен Москвич, который скачает архив с страничками html (там скрипт с каталогом), поедет по адресу в одну организацию, поставит Denwer или другой сервер, зальет на их комп сайт-каталог и выведет иконку на рабочий стол с bat файлом автоматического запуска Dеnwer-а и открытия странички каталога. Думаю работы в офисе минут на 30, с учетом, что объяснить придется как нажимать на кнопку.

Оплата по webmoney после подтверждения удачности визита.

Сделать это надо во вторник с утра, предварительно созвонившись с компаний.

Пишите, уверенные в себе, на icq 201610

P.S. есть потребность залить дамп 4гб размером в Мускул, что потребует немного более глубоких знаний Денвера + особенность скрипта, а именно приобразование имен из длинных в стандартные, что Денвер помоему с трудом понимает. Вобщем, требуется знать Денвер немного более глубже чем простое использование или уметь поставить стандартный сервер.