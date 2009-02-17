Нужно доработать сайт

Здравствуйте. Нужен флешер, на очень простое задание. Нужно сделать то что в ТЗ. Кое что сделать, связать всё в одну флешку. И потом подкорректировать, когда человек для которого это делается посмотрит. В приложение архив не вмещается. Так что отправлю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть почти законченный сайт.
Необходимо доделать корзину.
Реализовать оплату через PayPal.
Организовать ведение учета Заказов.
Исправить некоторые недоделки по сайту.
ТЗ прилагается. (возможны некоторые изменения... учитывая мнение программиста)
Пишите цену и сроки здесь, или в личку.
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