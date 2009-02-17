Нужно доработать сайт

Веб-программированиеЗавершен4 заявки275 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть почти законченный сайт.

Необходимо доделать корзину.

Реализовать оплату через PayPal.

Организовать ведение учета Заказов.

Исправить некоторые недоделки по сайту.

ТЗ прилагается. (возможны некоторые изменения... учитывая мнение программиста)

Пишите цену и сроки здесь, или в личку.

15 лет назад
maccen
Олег 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
aquaweb
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$200
6 дней
Исполнительный и адекватный человек. Быстро нашли общий язык, все было сделано в срок и без лишних проволочек. Рекомендую, буду еще обращаться.
Доволен сотрудничеством с этим заказчиком. Работу сделал. Оплату получил.