Требуется алфавитный сортировщик с полем ввода

Необходима доработка стандартного мода для голосования в IPB версии 2.0.4 1. включение/выключение функции ограничения для отдельного голосования даты регистрации пользователя после/до которой нельзя голосовать 2. включение/выключение функции записи результатов для отдельного голосования (ник/его выбор) НАСТОЯТЕЛЬНО обращаю внимание форум ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать от А до Я области (без мягк и твер знаков) в одном окне (сверху вниз, слева направо) и под ними строку поле ввода, так чтобы каждое слово (или сочетание) отправленное через него попадало в нужное место согласно первой букве.
Слева от каждого слова - поле галочка, чтобы ненужные слова можно было отметить и удалить отдельной кнопкой.
Ваши предложения? Оплата WMR.
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