Требуется алфавитный сортировщик с полем ввода

Нужно сделать от А до Я области (без мягк и твер знаков) в одном окне (сверху вниз, слева направо) и под ними строку поле ввода, так чтобы каждое слово (или сочетание) отправленное через него попадало в нужное место согласно первой букве.

Слева от каждого слова - поле галочка, чтобы ненужные слова можно было отметить и удалить отдельной кнопкой.

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