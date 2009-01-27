Требуется алфавитный сортировщик с полем ввода

Веб-программированиеЗавершен8 заявок205 просмотров
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Нужно сделать от А до Я области (без мягк и твер знаков) в одном окне (сверху вниз, слева направо) и под ними строку поле ввода, так чтобы каждое слово (или сочетание) отправленное через него попадало в нужное место согласно первой букве.

Слева от каждого слова - поле галочка, чтобы ненужные слова можно было отметить и удалить отдельной кнопкой.

Ваши предложения? Оплата WMR.

15 лет назад
freelanca
Дикой 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
sadsanta
Кирилл 
86 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Кирилл - профессионал высокого уровня. Грамотный специалист, предлагающий разные улучшения. Мне крупно повезло встретить такого исполнителя! Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Успехов Вам, Кирилл!!
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