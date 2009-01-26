Настроить Google maps на сайте для всех браузеров

Есть сайт на нем информация о предприятиях. По адресу был внедрен гугл мапс. он показывает адрес прям на странице о компании.

Проблемма в отображении в разных браузерах, сейчас нормально видно только в ФФ.

Нужно сделать так чтоб можно было смотреть в 6,7 ИЕ и опере от 9.5 и выше.

Карта вызывается джавасриптом и есть некоторые ограничения по изменению кода сайта.

Порядок работы такой :

Если вы разбираетесь в данном вопросе (JS & Google maps API)

пишите заявку.

Я даю вам адрес страницы без доступа,

Джава код вы и сами найдете на ней, могу скинуть кусок хтмл который выводит на сайте.

Вы дорабатываете этот код у себя локально или на хосте, чтоб отображался коректно в браузерах.

После скидываете его мне я вставляю на сайт, проверяем его вместе, если работает во всех браузерах. я оплачиваю вам работу.

стоимость максимальная если предложите дешевле, выбиру вас.