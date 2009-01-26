gansm

Иван gansm

 
37 летРоссия/Абдулино
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Abbat81
Украина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
$10
10 баллов
14 лет назад
Изменить articles в SocialEngine 2.xx
Очень благодарен. Решен вопрос буквально в течении дня. Видно сразу - специалист. Еще раз благодарю и рекомендую
Все прошло без проблем: и задание четкое и оплата без замедлений. Рекомендую.
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Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Настроить Google maps на сайте для всех браузеров
Человек очень быстро и без лишних вопросов, сделал то что нужно. При этом был ограничен в возможностях, так сказать работал вслепую. Реально разбирается в коде. Рекомендую!!!
Хороший человек! Хороший заказчик! Работали в темную(с ограниченными возможностями) и все получилось. Рекомендую!
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Веб-программирование
2 отзыва
от $10
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
нет рейтинга