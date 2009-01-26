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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Очень благодарен. Решен вопрос буквально в течении дня. Видно сразу - специалист. Еще раз благодарю и рекомендую
Ответный отзыв
Все прошло без проблем: и задание четкое и оплата без замедлений. Рекомендую.
$10
10 баллов
15 лет назад
Человек очень быстро и без лишних вопросов, сделал то что нужно. При этом был ограничен в возможностях, так сказать работал вслепую. Реально разбирается в коде. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Хороший человек! Хороший заказчик! Работали в темную(с ограниченными возможностями) и все получилось. Рекомендую!
Веб-программирование
2 отзыва
от $10
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
нет рейтинга