Здравствуйте!

Мне нужен реферат на немецком языке по книге.

Книга должна быть на немецком языке.

Книга должна быть по математике или программированию.

Объем реферата не менее 20 страниц 14ым шрифтом.

Я вижу два варианта решения:

1. Берем любой реферат на русском языке, например по языку программирования С++, и переводим. Книга по С++ у меня есть.

2. Писать реферат по книге. (У меня есть книги: Программирование на С++, Программирование на ObjectiveC).

Книги по запросу вышлю.

От Вас жду цены и сроки.