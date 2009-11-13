Сделать из курсовой работы дипломную согласно плану и требованиям клиента. Тема работы: Пополнение словарного запаса учащихся начальной школы лексикосемантическими группами на основе тематического принципа с использованием ассоциативных связей Объем 65-70 листов. Срок введение, 1,2 глава – ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дипломная работа.
Предмет Бух.учет,
Тема: Особенности учета поступления товара на предприятия оптово-рыночной торговли.
Методичек нет
Есть план
Объем 70-90 страниц
Срок до 10-15 января.
Прикладываю план и вариант ранее написанного "диплома". Диплом был полностью не одобрен преподом, т.е. так писать нельзя.
- Похожие заказы
- $115Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Тема - "Педагогическая поддержка застенчивых дошкольников в игровой деятельности" Требования стандартные: введение, основная часть (2-3 пункта), заключение, список литературы, сноски. Объем - 12-15 л. Срок - 15 ноября. Пожалуйста, оставляйте свои предложения по цене только в проекте.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Тема - "Влияние идей М.Монтессори на развитие общественного дошкольного воспитания в Беларуси" Требования стандартные: введение, основная часть (2-3 пункта), заключение, список литературы, сноски. Объем - 12-15 л. Срок - 15 ноября. Пожалуйста, оставляйте свои предложения по цене только в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Тема: Спроектировать привод ленточного транспорта все задание прикрепил.. ICQ#: 383-288-159Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тема: измеритель скорости вращения Исходные данные: - датчик импульсный, 360 меток на оборот - диапазон скоростей 10-110 об\сек - индикация десятичная динамическая с максимальной ошибкой 0,1 об\сек-с учетом знака -таймер не использовать!!! -адреса 22Н, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Курсовая Расчет и проектирование охрельчатой ректификационной колонны для разделения смеси метанол- вода (с чертежами) Больше данных пока что нет Указывайте стоимость и срокРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Заинтересовавшихся прошу откликнуться на [email protected] – вышлю задание.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен автор для написания диссертационной работы по геологии. Тема: "Сравнительный анализ оценочных параметров угольных месторождений юга Кузбасса по данным разведки и эксплуатации" Материалы есть. Просьба писать в проект сроки и цену, а так же дополнительным плюсом будет описание ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Тип: Дипломная Предмет : Гос. и муниципальное управление Тема: Разработка предложения по совершенствованию механизма формирования Программы развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге по направлению «Ремонт объектов физкультурно-спортивной направленности» Объем: 120страниц A5 Срок сдачи: 5.12 Материалы: Есть преддипломная практика с выдвинутыми предложениями Дополнительно: В ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт14 лет назад