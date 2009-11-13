Дипломная работа. Предмет Бух.учет,

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт9 заявок232 просмотра
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Дипломная работа.

Предмет Бух.учет,

Тема: Особенности учета поступления товара на предприятия оптово-рыночной торговли.

Методичек нет

Есть план

Объем 70-90 страниц

Срок до 10-15 января.

Прикладываю план и вариант ранее написанного "диплома". Диплом был полностью не одобрен преподом, т.е. так писать нельзя.

14 лет назад
Tcima
Ирина 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов(-3)
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