Расчет и проектирование колонны

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Курсовая

Расчет и проектирование охрельчатой ректификационной колонны для разделения смеси метанол- вода (с чертежами)

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14 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад