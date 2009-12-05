Задание по начертательной геометрии

Проанализировать широту, полноту и новизну ассортимента по любой группе потребительских товаров в двух магазинах. Учитывается ли ассортимент, имеющийся в торговом зале магазина на момент обследования. Разработать рекомендации по улучшению ассортимента каждого магазина для повышения конкурентоспособности. ...