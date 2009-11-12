Диплом. Гос. и муниципальное управление

Тип: Дипломная

Предмет : Гос. и муниципальное управление

Тема: Разработка предложения по совершенствованию механизма формирования

Программы развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге по

направлению «Ремонт объектов физкультурно-спортивной направленности»

Объем: 120страниц A5

Срок сдачи: 5.12

Материалы: Есть преддипломная практика с выдвинутыми предложениями

Дополнительно:

В первом прикрепленном файле ( который так и называется - прошу обратить внимание на некоторые моменты) собственно все и написано.

Об остальных файлах вся информация - там же.

бюджет 3500