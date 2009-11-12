Выполнить, чтобы потом можно было распечатать в формате А3. Требования высылаю на email
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования в прикрепленном файле.
Укажите, пожалуйста, цену.
Предложения только в проект.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Курсовая работа. Написать практическую часть - расчетать материальноый и тепловой баланс, рукавного фильтра для очистки отходящих газов ПУ ХКЦ от пыли производительностью 5000 км3/ч по исходящим газам.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Примеры конструктивного исполнения технологической оснастки (применительно к металлорежущим станкам) введение, заключение, осн. часть чистого текста 20 стр, сноски литра не ранее 2003, обязательно использовать новые издания Срок 14.11.09 отдам по минимальной ценеРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Дисциплина: Экономика организаций. Специальность: экономика и управление. Тема: "Антикризисные мероприятия". Конкретнее: интерес представляют мероприятия для малого бизнеса, московского региона. В т.ч. увеличение продаж путём новых, нестандартных, актуальных рекламных кампаний; сокращение издержек и т.п. Объём порядка 20 стр. Сроки до 17-00 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Необходимо написать автореферат и выводы. Еще есть вопрос у меня: уточните, пожалуйста, как оформлять в источниках газеты?Закрыт14 лет назад
- $35
Необходимо выполнить курсовую работу по психологии: теория+практика Есть наработки, но необходимо на основании имеющейся курсовой написать другую, учитывая замечания Срок - 19 ноября Оплата в рублях - 1000Закрыт14 лет назад
- $100
Требования к курсовому проекту по дисциплине «Производство никеля и кобальта» Данные: Рукавный фильтр для очистки отходящих газов ПУ ХКЦ от пыли производительностью 5000 км3/ч по исходящим газам. Курсовой проект должен содержать следующие разделы: 1. Введение. 2. Литературный образ 3. Расчет материального баланса технологического ...Завершен8 лет назад
Предмет: общий менеджмент Вид работы: Диплом Практическая часть: Нужна Данные: Исполнителя Вид деятельности предприятия: Объем: 70-100 Шрифт 14Закрыт14 лет назад
- $250
Требуется написание курсовой работы по менеджменту, Более подробная информация о курсовой: ___________________________________ Тема: Аттестация руководителей и специалистов на предприятиях СКС иТ города *** сообщу непосредственно исполнителю ***. Актуальность темы: Сфера сервиса и туризма относится к той сфере, где чрезвычайно важна ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт14 лет назад
Вид работы: Диплом МВА Название предприятия: ООО «Страховая компания «?» Вид деятельности предприятия: Страхование Объем: 70-100 Шрифт 14Закрыт14 лет назад