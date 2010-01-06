Дипломная по педагогике

$115
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок184 просмотра
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Сделать из курсовой работы дипломную согласно плану и требованиям клиента.

Тема работы: Пополнение словарного запаса учащихся начальной школы лексикосемантическими группами на основе тематического принципа с использованием ассоциативных связей

Объем 65-70 листов.

Срок введение, 1,2 глава – 22.11 20.00 мск.

Срок 3 глава + заключение – 15 декабря.

Цена 3500 руб.

План работы в файле.

14 лет назад
margarita_kostis
Маргарита 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$115
10 дней
Инна! Как всегда - высший балл! С вами приятно работать!!!
Маргарита - замечательный заказчик. Спасибо за сотрудничество. От всей души! 100 баллов!