Дипломная по педагогике

Заинтересовавшихся прошу откликнуться на [email protected] – вышлю задание.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать из курсовой работы дипломную согласно плану и требованиям клиента.
Тема работы: Пополнение словарного запаса учащихся начальной школы лексикосемантическими группами на основе тематического принципа с использованием ассоциативных связей
Объем 65-70 листов.
Срок введение, 1,2 глава – 22.11 20.00 мск.
Срок 3 глава + заключение – 15 декабря.
Цена 3500 руб.
План работы в файле.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен автор для написания диссертационной работы по геологии. Тема: "Сравнительный анализ оценочных параметров угольных месторождений юга Кузбасса по данным разведки и эксплуатации" Материалы есть. Просьба писать в проект сроки и цену, а так же дополнительным плюсом будет описание ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Тип: Дипломная Предмет : Гос. и муниципальное управление Тема: Разработка предложения по совершенствованию механизма формирования Программы развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге по направлению «Ремонт объектов физкультурно-спортивной направленности» Объем: 120страниц A5 Срок сдачи: 5.12 Материалы: Есть преддипломная практика с выдвинутыми предложениями Дополнительно: В ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт14 лет назад
Выполнить, чтобы потом можно было распечатать в формате А3. Требования высылаю на emailЗавершен14 лет назад
- $50
Курсовая работа. Написать практическую часть - расчетать материальноый и тепловой баланс, рукавного фильтра для очистки отходящих газов ПУ ХКЦ от пыли производительностью 5000 км3/ч по исходящим газам.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Примеры конструктивного исполнения технологической оснастки (применительно к металлорежущим станкам) введение, заключение, осн. часть чистого текста 20 стр, сноски литра не ранее 2003, обязательно использовать новые издания Срок 14.11.09 отдам по минимальной ценеРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Дисциплина: Экономика организаций. Специальность: экономика и управление. Тема: "Антикризисные мероприятия". Конкретнее: интерес представляют мероприятия для малого бизнеса, московского региона. В т.ч. увеличение продаж путём новых, нестандартных, актуальных рекламных кампаний; сокращение издержек и т.п. Объём порядка 20 стр. Сроки до 17-00 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Необходимо написать автореферат и выводы. Еще есть вопрос у меня: уточните, пожалуйста, как оформлять в источниках газеты?Закрыт14 лет назад
- $35
Необходимо выполнить курсовую работу по психологии: теория+практика Есть наработки, но необходимо на основании имеющейся курсовой написать другую, учитывая замечания Срок - 19 ноября Оплата в рублях - 1000Закрыт14 лет назад