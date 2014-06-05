Оригинальные студенческие работы по экономическим специальностям. Большой опыт работы.
Аналитические статьи и обзоры, научные тексты по экономическому профилю, статистическая обработка информации, студенческие работы по направлениям:
- финансы и финансовый менеджмент;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности;
- бухгалтерский учет;
- экономика предприятия;
- социально-экономическая статистика;
- банки и банковское дело;
- маркетинг и менеджмент;
- другие экономические направления.
Все это мне очень близко, практически знакомо и является основным видом моей деятельности на протяжении последних восьми лет.
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Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
11 лет назад
Очередная отличная работа! Спасибо!
Ответный отзыв
Все отлично. Спасибо за сотрудничество
$16
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа, ответственный и профессиональный подход. Спасибо!
Ответный отзыв
Первый опыт работы оказался положительным. Спасибо!
$215
10 баллов
11 лет назад
Всегда только положительные эмоции от работы с Маргаритой. Мастер
Ответный отзыв
Все, как всегда на высшем уровне! 100 баллов!
$180
10 баллов
11 лет назад
Не устану писать снова и снова, что Маргарита очень хороший автор. Побольше бы таких
Ответный отзыв
10 баллов, Елена. Как всегда, все на высшем уровне
$164
10 баллов
11 лет назад
Очень хороший материал, понятые расчеты и оригинальные предложения.
Ответный отзыв
Данному заказчику я могу поставить только высшую оценку. Спасибо за сотрудничество
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31 отзыв
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