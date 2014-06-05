Оригинальные студенческие работы по экономическим специальностям. Большой опыт работы.

Аналитические статьи и обзоры, научные тексты по экономическому профилю, статистическая обработка информации, студенческие работы по направлениям:

- финансы и финансовый менеджмент;

- анализ финансово-хозяйственной деятельности;

- бухгалтерский учет;

- экономика предприятия;

- социально-экономическая статистика;

- банки и банковское дело;

- маркетинг и менеджмент;

- другие экономические направления.

Все это мне очень близко, практически знакомо и является основным видом моей деятельности на протяжении последних восьми лет.