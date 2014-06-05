margarita_kostis

Маргарита margarita_kostis

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Оригинальные студенческие работы по экономическим специальностям. Большой опыт работы.

Аналитические статьи и обзоры, научные тексты по экономическому профилю, статистическая обработка информации, студенческие работы по направлениям:

- финансы и финансовый менеджмент;

- анализ финансово-хозяйственной деятельности;

- бухгалтерский учет;

- экономика предприятия;

- социально-экономическая статистика;

- банки и банковское дело;

- маркетинг и менеджмент;

- другие экономические направления.

Все это мне очень близко, практически знакомо и является основным видом моей деятельности на протяжении последних восьми лет.

Отзывы заказчиков

BestReferat
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$16
10 баллов
11 лет назад
Курсовая по ИЭ
Очередная отличная работа! Спасибо!
Все отлично. Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
BestReferat
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$16
10 баллов
11 лет назад
Социология, реферат
Отличная работа, ответственный и профессиональный подход. Спасибо!
Первый опыт работы оказался положительным. Спасибо!
Ответный отзыв
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$215
10 баллов
11 лет назад
Приватно для Маргариты Мамаевой
Всегда только положительные эмоции от работы с Маргаритой. Мастер
Все, как всегда на высшем уровне! 100 баллов!
Ответный отзыв
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$180
10 баллов
11 лет назад
Отчет + диплом. Приватно для margarita_kostis
Не устану писать снова и снова, что Маргарита очень хороший автор. Побольше бы таких
10 баллов, Елена. Как всегда, все на высшем уровне
Ответный отзыв
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$164
10 баллов
11 лет назад
Диплом бизнес-план. Приватно для margarita_kostis
Очень хороший материал, понятые расчеты и оригинальные предложения.
Данному заказчику я могу поставить только высшую оценку. Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
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