Дипломная работа по дидактическим играм

Тема: Использование дидактических игр при обучении русскому языку в сельской малокомплектной школе

Работу нужно сделать на основании курсовой на ту же тему

Глава 1 Теоретические основы проблемы – рассказать все о играх, какие используются, и остановиться на дидактических играх, сделать упор на то, что они используются при обучении

Глава 2 Практика использования дидакт. игр по любым разделам русского языка в начальной школе

Глава 3 Обобщение опыта Поговорить с учителями о том, что они используют

Введение – актуальность того, что в селе исп-ся при обучении в разновозрастных классах

срок 1, 2 главы - 26.11 в 19.00 мск

общий объем 60-70 листов