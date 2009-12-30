Создать сайт на тему: "Политическая партия". Помимо различной информации на нем должны присутствовать 5 таблиц, значения в которых можно изменять. Из которых 3 надо будет сделать максимально быстро, т.к. они нужны для лабораторных. Оформление должно ...
Дипломная работа по дидактическим играм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: Использование дидактических игр при обучении русскому языку в сельской малокомплектной школе
Работу нужно сделать на основании курсовой на ту же тему
Глава 1 Теоретические основы проблемы – рассказать все о играх, какие используются, и остановиться на дидактических играх, сделать упор на то, что они используются при обучении
Глава 2 Практика использования дидакт. игр по любым разделам русского языка в начальной школе
Глава 3 Обобщение опыта Поговорить с учителями о том, что они используют
Введение – актуальность того, что в селе исп-ся при обучении в разновозрастных классах
срок 1, 2 главы - 26.11 в 19.00 мск
общий объем 60-70 листов
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Тема: Необходимость оценки недвижимости в целях налогообложения.Завершен14 лет назад
Тема курсовой:"Лингвистические особенности корпоративных блогов" срок исполнения 4-5 дней 25 листов А4 (шрифт 12)Завершен14 лет назад
Курсовая на тему:" Лингвистический и семиотический анализ корпоративной прессы (на основе интернет сайтов)" срок исполнения 4-5 дней 25 листов А4 (шрифт 12)Завершен14 лет назад
Требуется дописать дипломный проект по теме: "Проектирование мероприятий по формированию конкурентных преимуществ фирмы". Диплом состоит из 5 глав (1. теоретическая часть, 2. Аналитическая часть, 3. Проектная часть, 4. Экономическая часть, 5. БЖД, т.е технологическая часть). ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
Тема: Методология исследования экономических процессов и явлений объем - 35 страниц шрифт 14 New Roman поля 1,5 см. подшивное 3 см. интервал 1,5 абзац 1,25 каждая новая глава с новой страницы, пустых строк не должно быть. содержание: введение (1-2 стр. ...Завершен14 лет назад
- $50
Тема вот такая : Система учёта книг в библиотеке. 1. Заказчик: библиотека. 2. Данные: информация о книгах и читателях. 3. Необходимо: по поисковому запросу выдать информацию о книгах, которые могут пригодиться по данной теме. Выдать информацию о их местоположении. Так ...Завершен14 лет назад
Небольшой реферат - необходимо смоделировать схему. Задание в приложенииРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Курсовая работа Разработка математической модели схемы Широкополосный ВЧ усилитель в разных режимах работы. Срок 24.11.09 Пишите стоимость. Бюджет небольшой, так что цену не завышайте. Файл качать с http://depositfiles.com/files/om0ym9kq5 И так же смотрите прикрепленный файл здесьРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
ТЕМА- Детская тревожность и ее связь с отношением родителей к ребенку. Теория+практика (тесты,методики) Структура плана примерная!!! введение (актуальность, предмет,цель,задачи, кто исследовал и т.д.) глава 1 1.1 1.2. 1.3 глава 2 2.1 2.2. 2.3. выводы литература Объем 30-35 страниц не более 14 кегль, 1,5 интервал, без авто пробелом и авто интервалов ...Завершен14 лет назад