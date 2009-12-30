Дипломная работа по дидактическим играм

$120
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок177 просмотров
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Тема: Использование дидактических игр при обучении русскому языку в сельской малокомплектной школе

Работу нужно сделать на основании курсовой на ту же тему

Глава 1 Теоретические основы проблемы – рассказать все о играх, какие используются, и остановиться на дидактических играх, сделать упор на то, что они используются при обучении

Глава 2 Практика использования дидакт. игр по любым разделам русского языка в начальной школе

Глава 3 Обобщение опыта Поговорить с учителями о том, что они используют

Введение – актуальность того, что в селе исп-ся при обучении в разновозрастных классах

срок 1, 2 главы - 26.11 в 19.00 мск

общий объем 60-70 листов

14 лет назад
margarita_kostis
Маргарита 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$120
5 дней
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Маргарита - прекрасный заказчик, можно сказать, идеальный. Огромное спасибо за сотрудничество. Всего вам самого-самого наилучшего. Разумеется, мои рекомендации. И 100 баллов +