Моделирование схемы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Небольшой реферат - необходимо смоделировать схему.

Задание в приложении

14 лет назад
alseman
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Поддержка скинов на tftp-сервере

    Здравствуйте. В описываемом деле я не силен, поэтому постараюсь предоставить как можно больше информации, даже если она лишняя. Значит стояло задание для курсовой, состоящее в следующем. Далее цитирую ТЗ от препода. Необходимо написать TFTP-сервер и клиент, и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка математической модели

    Курсовая работа Разработка математической модели схемы Широкополосный ВЧ усилитель в разных режимах работы. Срок 24.11.09 Пишите стоимость. Бюджет небольшой, так что цену не завышайте. Файл качать с http://depositfiles.com/files/om0ym9kq5 И так же смотрите прикрепленный файл здесь

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая по психологии (детская тревожность)

    ТЕМА- Детская тревожность и ее связь с отношением родителей к ребенку. Теория+практика (тесты,методики) Структура плана примерная!!! введение (актуальность, предмет,цель,задачи, кто исследовал и т.д.) глава 1 1.1 1.2. 1.3 глава 2 2.1 2.2. 2.3. выводы литература Объем 30-35 страниц не более 14 кегль, 1,5 интервал, без авто пробелом и авто интервалов ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Диплом по страхованию

    $175

    Тема: ипотечное страхование План диплома: ВЕДЕНИЕ 3-5 стр (актуальность темы, цель исследования, задачи исследования, предмет, информационная база исследования, практическое значение ВКР) ГЛАВА 1 30-40стр Понятие ипотечного кредита. определения кредита. 1.1.Сущьность и содержание понятия ипотечного кредита. Точки зрения 2-3 проанализировать их, принципы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом по бухучету

    Доброго времени суток! Нужна дипломная работа и отчет по преддипломной практике по бухгалтерскому учету. Тема – в прилагаемом файле. Сдача работы – поэтапно, оплата – в течение 5-7 дней после сдачи главы (при отсутствии замечаний). ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна курсовая

    Тема: Сущьность и содержание менеджмента объем - 30 - 35 страниц шрифт 14 New Roman поля 1,5 см. подшивное 3 см. интервал 1,5 абзац 1,25 каждая новая глава с новой страницы, пустых строк не должно быть. содержание: введение 1) понятие и содержание менеджмента 2) законы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Расчет экономической эффективности

    Формирование кадровой политики на примере ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" Нужно: 1. Разработка проекта совершенствования управления персоналом в ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" - 32-35 страницы 2. Расчет социально-экономической эффективности проекта 6-7 страниц 3. Мероприятия по внедрению проекта 4-5 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Управленческий учет в сфере управления кот.посёлка

    Диплом - 80-100 страниц. Тема: Управленческий учет в сфере управления (эксплуатации) коттеджного поселка (КП). - Рассматриваемый объект - коттеджный поселок Опушкино. - данные - напишите, что нужно - идея: * В работе необходимо провести анализ, по какому принципу правильно было ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад