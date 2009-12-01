Поддержка скинов на tftp-сервере

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки213 просмотров
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Здравствуйте.

В описываемом деле я не силен, поэтому постараюсь предоставить как можно больше информации, даже если она лишняя.

Значит стояло задание для курсовой, состоящее в следующем. Далее цитирую ТЗ от препода. Необходимо написать TFTP-сервер и клиент, и продемонстрировать работу системы на примере загрузки компьютера по сети.

Среди функций:

1. Добавить возможность ввода сообщения про ошибку (не правильно введен адрес сервера, имя файла).

2. Вести лог подключений и скачанных\закачанных файлов.

3. Добавить фильтр по IP (добавить список айпи-адресов, с которых разрешен доступ)

4. Добавить удаленную загрузку через TFTP.

5. Реализовать политику доступа к паролям.

6. Реализовать как службу.

ВСЕ ЭТО ВЫПОЛНЕНО(на Делфи). В прилагаемом архиве - исходники и скомпилированный экзешник для этого задания. Есть лишь один пункт, который не выполнен - необходимо добавить возможность смены скинов.

Сколько будет стоить интеграция поддержки скинов ну и пару скинов для примера.

P.S.: поскольку веблансер не пропускает файлы больше 2х метров, пришлось прогу хитромудро перепаковать.

14 лет назад
SimplyMax
Макс 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Robotex
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$60
7 дней
Подошел к заданию со всей ответственностью. Отлично справился с работой. Несмотря на весьма муторное и трудоемкое задание, код был написан грамотно, разборчиво, четко и главное, абсолютно читабельно. Ничего лишнего. Адекватный и ответственный исполнитель. Буду рад, если вновь доведется сотрудничать.
Четко и понятно ответил на все вопросы. Оплату проекта выполнил практически сразу после его сдачи. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество :)