Поддержка скинов на tftp-сервере

Здравствуйте.

В описываемом деле я не силен, поэтому постараюсь предоставить как можно больше информации, даже если она лишняя.

Значит стояло задание для курсовой, состоящее в следующем. Далее цитирую ТЗ от препода. Необходимо написать TFTP-сервер и клиент, и продемонстрировать работу системы на примере загрузки компьютера по сети.

Среди функций:

1. Добавить возможность ввода сообщения про ошибку (не правильно введен адрес сервера, имя файла).

2. Вести лог подключений и скачанных\закачанных файлов.

3. Добавить фильтр по IP (добавить список айпи-адресов, с которых разрешен доступ)

4. Добавить удаленную загрузку через TFTP.

5. Реализовать политику доступа к паролям.

6. Реализовать как службу.

ВСЕ ЭТО ВЫПОЛНЕНО(на Делфи). В прилагаемом архиве - исходники и скомпилированный экзешник для этого задания. Есть лишь один пункт, который не выполнен - необходимо добавить возможность смены скинов.

Сколько будет стоить интеграция поддержки скинов ну и пару скинов для примера.

P.S.: поскольку веблансер не пропускает файлы больше 2х метров, пришлось прогу хитромудро перепаковать.