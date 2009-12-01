Поддержка скинов на tftp-сервере

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Здравствуйте.
В описываемом деле я не силен, поэтому постараюсь предоставить как можно больше информации, даже если она лишняя.
Значит стояло задание для курсовой, состоящее в следующем. Далее цитирую ТЗ от препода. Необходимо написать TFTP-сервер и клиент, и продемонстрировать работу системы на примере загрузки компьютера по сети.
Среди функций:
1. Добавить возможность ввода сообщения про ошибку (не правильно введен адрес сервера, имя файла).
2. Вести лог подключений и скачанных\закачанных файлов.
3. Добавить фильтр по IP (добавить список айпи-адресов, с которых разрешен доступ)
4. Добавить удаленную загрузку через TFTP.
5. Реализовать политику доступа к паролям.
6. Реализовать как службу.
ВСЕ ЭТО ВЫПОЛНЕНО(на Делфи). В прилагаемом архиве - исходники и скомпилированный экзешник для этого задания. Есть лишь один пункт, который не выполнен - необходимо добавить возможность смены скинов.
Сколько будет стоить интеграция поддержки скинов ну и пару скинов для примера.
P.S.: поскольку веблансер не пропускает файлы больше 2х метров, пришлось прогу хитромудро перепаковать.
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