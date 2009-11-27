Эссе по основам бизнеса

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок247 просмотров
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Задание:

Напишите эссе (3-5 стр.)на тему;Предпринимательская профессия. Профессиональные компетенции, мотивы и личностные качества предпринимателя;.

Обратите внимание: в эссе необходимо обосновать, что предпринимательство - это профессия. Также выскажите Ваше мнение: является ли предпринимательство призванием, мировоззрением, образом жизни и т.д.?

Нужно написать 4 работы по этому заданию

14 лет назад
Kabancheg
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
23 отзыва
Выбранный исполнитель
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$25
3 дня
Мария отлично справилась с написанием 4 эссе по основам бизнеса.
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