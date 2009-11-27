Эссе по основам бизнеса

Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект. Срок - 30 ноября.
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Задание:
Напишите эссе (3-5 стр.)на тему;Предпринимательская профессия. Профессиональные компетенции, мотивы и личностные качества предпринимателя;.
Обратите внимание: в эссе необходимо обосновать, что предпринимательство - это профессия. Также выскажите Ваше мнение: является ли предпринимательство призванием, мировоззрением, образом жизни и т.д.?
Нужно написать 4 работы по этому заданию
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